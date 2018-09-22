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На пересечении улиц Пролетарской и К. Маркса столкнулись Skoda и Opel
Фото Юлии Гришиной

На пересечении улиц Пролетарской и К. Маркса столкнулись Skoda и Opel

По предварительным данным, при столкновении никто не пострадал.

Как сообщает корреспондент Myslo, на перекрестке улиц Карла Маркса и Пролетарской, при въезде на мост кроссовер Skoda въехал в Opel Astra.

Предположительно, водитель Opel, выезжая на Пролетарскую, притормозил, пропуская движущийся по главной автомобиль, а водитель кроссовера просто не успел отреагировать.

У «Опеля» разбит левый задний фонарь, у «Шкоды» поврежден бампер. В ДТП никто не пострадал, обе машины находятся на месте. На улице Карла Маркса незначительно затруднено движение в сторону моста.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 11:32 +1
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