На пересечении улиц Пролетарской и К. Маркса столкнулись Skoda и Opel

Фото Юлии Гришиной

По предварительным данным, при столкновении никто не пострадал.

Как сообщает корреспондент Myslo, на перекрестке улиц Карла Маркса и Пролетарской, при въезде на мост кроссовер Skoda въехал в Opel Astra.

Предположительно, водитель Opel, выезжая на Пролетарскую, притормозил, пропуская движущийся по главной автомобиль, а водитель кроссовера просто не успел отреагировать.

У «Опеля» разбит левый задний фонарь, у «Шкоды» поврежден бампер. В ДТП никто не пострадал, обе машины находятся на месте. На улице Карла Маркса незначительно затруднено движение в сторону моста.