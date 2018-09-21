За распитие спиртных напитков на кургане Славы в Алексине москвич заплатил 1 000 рублей

Фото из архива Myslo.

Мужчина приехал в гости к родственникам и решил устроить романтический вечер с девушкой на мемориале.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность мужчины, который распивал спиртные напитки на кургане Славы в Алексине. Им оказался 34-летний житель Москвы. За распитие спиртных напитков в общественном месте на него составлен административный протокол.

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что мужчина оштрафован на 1000 рублей. Штраф он уже оплатил.

Как стало известно Myslo, москвич приехал в Алексин к родственникам и решил устроить романтический вечер на мемориале.

Напомним, мужчина уселся прямо на памятник рядом с Вечным огнем. Когда проходившая мимо девушка сделала ему и его спутнице замечание и попросила встать, они начали с ней спорить. Видео этой беседы девушка выложила в интернет.