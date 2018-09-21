новости
новости
Регистрация
За распитие спиртных напитков на кургане Славы в Алексине москвич заплатил 1 000 рублей
Фото из архива Myslo.

За распитие спиртных напитков на кургане Славы в Алексине москвич заплатил 1 000 рублей

Мужчина приехал в гости к родственникам и решил устроить романтический вечер с девушкой на мемориале.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность мужчины, который распивал спиртные напитки на кургане Славы в Алексине. Им оказался 34-летний житель Москвы. За распитие спиртных напитков в общественном месте на него составлен административный протокол.

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что мужчина оштрафован на 1000 рублей. Штраф он уже оплатил.

Как стало известно Myslo, москвич приехал в Алексин к родственникам и решил устроить романтический вечер на мемориале.

Напомним, мужчина уселся прямо на памятник рядом с Вечным огнем. Когда проходившая мимо девушка сделала ему и его спутнице замечание и попросила встать, они начали с ней спорить. Видео этой беседы девушка выложила в интернет.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:08 +5
Другие статьи по темам
Событие
Пара распивает спиртные напитки прямо на мемориалегреются у Вечного огня
Место
Курган СлавыАлексинТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Молодежка «Арсенала» обыграла «Рубин»
Молодежка «Арсенала» обыграла «Рубин»
Туляк разместил на своей странице в соцсети экстремистские материалы
Туляк разместил на своей странице в соцсети экстремистские материалы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.