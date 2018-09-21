новости
новости
Регистрация
Молодежка «Арсенала» обыграла «Рубин»
Фото пресс-службы «Арсенала».

Молодежка «Арсенала» обыграла «Рубин»

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу оружейников.

Молодежная команда «Арсенала» обыграла сверстников из казанского «Рубина». Туляки победили со счетом 2:1. Команда Вадима Гаранина добилась пятой победы в первенстве. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.

«Арсенал»-мол. — «Рубин»-мол. Казань — 2:1 (0:1)

21 сентября. Тула. Стадион ДЮСШ «Арсенал», 100 зрителей. Судья Станислав Матвеев (Троицк).

Голы: Сагитов (30, 0:1), Максименко (48, 1:1), Хлусевич (55, 2:1).

На 45-й минуте Ивакин не реализовал пенальти (вратарь).

«Арсенал"-мол.: Шамов, Родинков, Клементьев, Мельников, Иванов, Осипов, Петровский (Гребенщиков, 90), Хлусевич (Веприков, 85), Максименко (Еременко, 90+), Пацев (Николаев, 74), Ивакин (Бобров, 64).

«Рубин"-мол.: Бабурин, Абдуллин (Губанов, 62), Каримов, Циберкин, Федорычев, Коркин, Сагитов (Останин, 89), Смелов, Степанов, Николов (Макаров, 62), Яковлев (Нуруллин, 62).

Предупреждения: Сагитов (55), Петровский (87).

Галерея
Молодежка "Арсенала" - "Рубин", Фото: 1
Молодежка "Арсенала" - "Рубин", Фото: 2
Молодежка "Арсенала" - "Рубин", Фото: 3
Молодежка "Арсенала" - "Рубин", Фото: 4
Молодежка "Арсенала" - "Рубин", Фото: 5
Молодежка "Арсенала" - "Рубин", Фото: 6
Молодежка "Арсенала" - "Рубин", Фото: 7
Молодежка "Арсенала" - "Рубин", Фото: 8
Молодежка "Арсенала" - "Рубин", Фото: 9
Молодежка "Арсенала" - "Рубин", Фото: 10
показать все фотографии
Сюжет: Арсенал
Тульский «Арсенал» готовится к матчу с «Рубином»
Спорт
Тульский «Арсенал» готовится к матчу с «Рубином»
19 сентября, в 14:20, 6 1192 2
Экс-игрок «Арсенала» Горан Чаушич сыграл в Лиге чемпионов
Спорт
Экс-игрок «Арсенала» Горан Чаушич сыграл в Лиге чемпионов
19 сентября, в 14:02, 5 865 2
Матч «Арсенал» – «Рубин» рассудит Николай Волошин
Спорт
Матч «Арсенал» – «Рубин» рассудит Николай Волошин
19 сентября, в 12:26, 7 682 2
В Туле стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» – «Рубин»
Спорт
В Туле стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» – «Рубин»
17 сентября, в 11:21, 6 803 3
Все новости сюжета
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:40 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Арсенадмолодежка АрсеналаРубин

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области самосвал устроил ДТП и повредил газовую трубу
В Тульской области самосвал устроил ДТП и повредил газовую трубу
За распитие спиртных напитков на кургане Славы в Алексине москвич заплатил 1 000 рублей
За распитие спиртных напитков на кургане Славы в Алексине москвич заплатил 1 000 рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.