Молодежка «Арсенала» обыграла «Рубин»

Фото пресс-службы «Арсенала».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу оружейников.

Молодежная команда «Арсенала» обыграла сверстников из казанского «Рубина». Туляки победили со счетом 2:1. Команда Вадима Гаранина добилась пятой победы в первенстве. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.

«Арсенал»-мол. — «Рубин»-мол. Казань — 2:1 (0:1)

21 сентября. Тула. Стадион ДЮСШ «Арсенал», 100 зрителей. Судья Станислав Матвеев (Троицк).

Голы: Сагитов (30, 0:1), Максименко (48, 1:1), Хлусевич (55, 2:1).

На 45-й минуте Ивакин не реализовал пенальти (вратарь).

«Арсенал"-мол.: Шамов, Родинков, Клементьев, Мельников, Иванов, Осипов, Петровский (Гребенщиков, 90), Хлусевич (Веприков, 85), Максименко (Еременко, 90+), Пацев (Николаев, 74), Ивакин (Бобров, 64).

«Рубин"-мол.: Бабурин, Абдуллин (Губанов, 62), Каримов, Циберкин, Федорычев, Коркин, Сагитов (Останин, 89), Смелов, Степанов, Николов (Макаров, 62), Яковлев (Нуруллин, 62).

Предупреждения: Сагитов (55), Петровский (87).