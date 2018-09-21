Туляк разместил на своей странице в соцсети экстремистские материалы

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Суд приговорил его к штрафу в размере 1 200 рублей.

УФСБ России по Тульской области направило в прокуратуру Зареченского района Тулы информацию о размещении жителем областной столицы на своей странице в соцсетях материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов.

В ходе проведенной прокуратурой района проверки установлено, что туляк разместил музыкальную композицию, текст которой включен в федеральный список экстремистских материалов.

Прокуратура района возбудила по данному факту дело об административном правонарушении.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 20 сентября дело было направлено в суд. Тот признал туляка виновным и назначил штраф — 1 200 рублей.