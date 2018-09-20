В Алексине пара распивала алкоголь прямо на кургане Славы: видео

Фото memory-tour.ru.

На замечания прохожих молодые люди ответили, что им просто скучно и они решили погреться.

Пара из Алексина распивала спиртные напитки на кургане Славы, причем молодой человек уселся прямо на памятник рядом с Вечным огнем. Проходившая мимо девушка сделала им замечание и попросила встать, но они начали с ней спорить.

– Я замерз, здесь греюсь, и вообще у меня нога болит. Вы же бомжей из подъезда не выгоняете, когда они погреться заходят? — ответил молодой человек.

Парень с девушкой заявили, что дома им скучно, а стоящие рядом с памятником лавочки для романтического вечера не подходят.

Продолжая препираться, молодой человек сказал, что готов заплатить штраф за распитие спиртных напитков в общественном месте, и предложил вызвать полицию. Встать с монумента он отказался. Его спутницу эта ситуация тоже не смутила.

Видео этой беседы возмущенная девушка выложила в интернет.

– Вот такие люди живут в городе Алексине, в том самом, где общие потери Красной Армии (убитыми, ранеными и пропавшими без вести) в ходе ожесточенных боевых действий по освобождению города составили свыше 12 тысяч бойцов и командиров. Потери противника — около 20 тысяч убитыми и раненными. За 19 дней оккупации города и 64 дня нахождения немецко-фашистских захватчиков на территории Алексинского района фашистами было зверски замучено 280 мирных жителей, в их числе юный разведчик Володя Федоровский. Стерто с лица земли 13 населенных пунктов, 778 жилых домов, 26 школ, 2 больницы, 18 клубов и библиотек, 99 животноводческих построек — всего около 2000 зданий и сооружений. В годы войны из 50 тысяч жителей города и района на фронтах Великой Отечественной сражались 13367, или почти 27% всего населения, из которых 7662 человека, или 57% пали смертью храбрых. Около 4 тысяч воинов-алексинцев были награждены боевыми орденами и медалями; 10 алексинцев удостоены высокого звания «Герой Советского Союза», — пишет автор видео.