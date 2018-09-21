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В Туле проведут инвентаризацию домов на ул. Советской

В Туле проведут инвентаризацию домов на ул. Советской

В администрации города обсудили перспективы реконструкции исторического центра.

Перед профильными руководителями была поставлена задача – проводить работу комплексно по нескольким направлениям.
 
В связи с этим будет составлена дорожная карта по приведению в нормативное состояние территории исторического центра Тулы. Будут снесены ветхие строения и убраны аварийные деревья, вывезен мусор, ликвидированы свалки. Также прорабатывается вопрос перспективного благоустройства.
 
Кроме этого, специалисты определят целесообразность и сроки проведения ремонта объектов улично-дорожной сети, в том числе дорог, тротуаров, опор освещения и т.д. Будет проведен анализ состояния существующих сетей газо-, тепло-, электро- и водоснабжения, определены технические возможности.
 
Уже ведется паспортизация зданий и сооружений улицы Советской, пройдет их полная инвентаризация. Собственникам будет рекомендовано привести фасады в нормативное состояние.
 
Поставленные задачи необходимо отработать до 15 октября. Исходные данные будут использованы для дальнейшей комплексной работы над проектом реконструкции территории исторического центра.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:26 0
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