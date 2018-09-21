В Туле проведут инвентаризацию домов на ул. Советской

Перед профильными руководителями была поставлена задача – проводить работу комплексно по нескольким направлениям.

В связи с этим будет составлена дорожная карта по приведению в нормативное состояние территории исторического центра Тулы. Будут снесены ветхие строения и убраны аварийные деревья, вывезен мусор, ликвидированы свалки. Также прорабатывается вопрос перспективного благоустройства.

Кроме этого, специалисты определят целесообразность и сроки проведения ремонта объектов улично-дорожной сети, в том числе дорог, тротуаров, опор освещения и т.д. Будет проведен анализ состояния существующих сетей газо-, тепло-, электро- и водоснабжения, определены технические возможности.

Уже ведется паспортизация зданий и сооружений улицы Советской, пройдет их полная инвентаризация. Собственникам будет рекомендовано привести фасады в нормативное состояние.

Поставленные задачи необходимо отработать до 15 октября. Исходные данные будут использованы для дальнейшей комплексной работы над проектом реконструкции территории исторического центра.