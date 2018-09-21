Прокуратура обязала администрацию Тулы обустроить тротуар на Зеленстрое

Прокуратурой города Тулы по указанию прокурора области проведена проверка информации, размещенной на Myslo в материале «Ходить в новую школу и детский сад опасно».

На место вышли представители прокуратуры города, ОГИБДД УМВД России по Туле, управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, главного территориального управления администрации города по Привокзальному району. Было установлено, что подъезд к школе, детскому саду Центра образования № 58 «Поколение будущего», расположенного на ул. Конструктора Грязева, 2, осуществляется со стороны проспекта Ленина, вдоль указанного участка дороги имеются тротуары.

Однако участок дороги от троллейбусного кольца вдоль торгового центра к началу тротуара, ведущий к детскому саду и школе, пешеходных тротуаров шириной 3 м не имеет. Хотя эта норма предусмотрена п. 6.18 СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Сотрудники прокуратуры города и министерства имущественных и земельных отношений Тульской области провели геодезическую съемку участка дороги. Было установлено, что в собственности ООО «Рубан» находится земельный участок, на котором расположено здание магазина. Граница указанного земельного участка проходит по границе здания. А вот парковка автомобилей, устроенная вдоль торгового центра, расположена на землях, собственность на которые не разграничена. Указанные земли на каком-либо праве физическим и юридическим лицам не предоставлены.

Кроме того, обустроенная парковка находится за границами красных линий и частично занимает земли общего пользования, полосу отвода автомобильной дороги.

Лиц, обустроивших указанную парковку, в ходе проверки установить не удалось, поскольку какая-либо информация о принадлежности парковки на ее территории отсутствует.

Таким образом, учитывая, что участок дороги от троллейбусного кольца вдоль магазина к началу тротуара, ведущему к детскому саду и школе, каких-либо собственников не имеет, установленные красные линии предполагают наличие полосы отвода для автомобильной дороги, в размере установленной для пешеходных тротуаров данной категории автомобильной дороги пунктом 6.18 СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Прокуратура установила, что отсутствие пешеходных тротуаров нарушает права неопределенного круга лиц на безопасное дорожное движение, создает угрозу жизни и здоровью населения.

Прокуратура города внесла представление главе администрации города Тула с требованием обустроить тротуары вдоль проспекта Ленина от троллейбусного кольца вдоль магазина к началу тротуара, ведущего к детскому саду и школе. Фактическое исполнение заявленных требований прокуратура Тулы оставила на контроле.