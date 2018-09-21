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Прокуратура обязала администрацию Тулы обустроить тротуар на Зеленстрое
Фото Дмитрия Дзюбина.

Прокуратура обязала администрацию Тулы обустроить тротуар на Зеленстрое

Проверка проведена после публикации на Myslo.

Прокуратурой города Тулы по указанию прокурора области проведена проверка информации, размещенной на Myslo в материале «Ходить в новую школу и детский сад опасно».

На место вышли представители прокуратуры города, ОГИБДД УМВД России по Туле, управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, главного территориального управления администрации города по Привокзальному району. Было установлено, что подъезд к школе, детскому саду Центра образования № 58 «Поколение будущего», расположенного на ул. Конструктора Грязева, 2, осуществляется со стороны проспекта Ленина, вдоль указанного участка дороги имеются тротуары.

Однако участок дороги от троллейбусного кольца вдоль торгового центра к началу тротуара, ведущий к детскому саду и школе, пешеходных тротуаров шириной 3 м не имеет. Хотя эта норма предусмотрена п. 6.18 СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Сотрудники прокуратуры города и министерства имущественных и земельных отношений Тульской области провели геодезическую съемку участка дороги. Было установлено, что в собственности ООО «Рубан» находится земельный участок, на котором расположено здание магазина. Граница указанного земельного участка проходит по границе здания. А вот парковка автомобилей, устроенная вдоль торгового центра, расположена на землях, собственность на которые не разграничена. Указанные земли на каком-либо праве физическим и юридическим лицам не предоставлены.

Кроме того, обустроенная парковка находится за границами красных линий и частично занимает земли общего пользования, полосу отвода автомобильной дороги.

Лиц, обустроивших указанную парковку, в ходе проверки установить не удалось, поскольку какая-либо информация о принадлежности парковки на ее территории отсутствует.

Таким образом, учитывая, что участок дороги от троллейбусного кольца вдоль магазина к началу тротуара, ведущему к детскому саду и школе, каких-либо собственников не имеет, установленные красные линии предполагают наличие полосы отвода для автомобильной дороги, в размере установленной для пешеходных тротуаров данной категории автомобильной дороги пунктом 6.18 СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Прокуратура установила, что отсутствие пешеходных тротуаров нарушает права неопределенного круга лиц на безопасное дорожное движение, создает угрозу жизни и здоровью населения.

Прокуратура города внесла представление главе администрации города Тула с требованием обустроить тротуары вдоль проспекта Ленина от троллейбусного кольца вдоль магазина к началу тротуара, ведущего к детскому саду и школе. Фактическое исполнение заявленных требований прокуратура Тулы оставила на контроле.

 

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 15:10 +1
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