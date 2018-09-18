новости
новости
Регистрация
Жителям Алексина оплату за отопление завысили в два раза

Жителям Алексина оплату за отопление завысили в два раза

Алексинцы пожаловались в правительство региона.

На «телефон доверия» губернатора поступили многочисленные жалобы от жителей Алексина. Они возмутились размером платы за отопление и горячее водоснабжение.

По словам алексинцев, в квитанциях, полученных ими от «Алексинской тепло-энерго компании», не учтены показания счетчиков — начисления произведены по нормативу.

В результате суммы в квитанциях выросли в два раза. Также люди жалуются, что нет возможности оплатить жилищно-коммунальные услуги без комиссии.

При оплате по безналу взимается 1% от суммы, при наличном расчете — 3%.

Начальник государственной жилищной инспекции Тульской области Леонид Ивченко пояснил, что технический сбой произошел из-за перехода ресурсоснабжающей организации на прямые расчеты с жителями за оказанную услугу по горячему водоснабжению, в дальнейшем будет произведен перерасчет.

Алексей Дюмин поручил Леониду Ивченко проконтролировать, чтобы «Алексинская тепло-энерго компания» произвела перерасчет, а также провести разъяснительную работу с гражданами.

По словам Леонида Ивченко, также сейчас рассматриваются варианты, чтобы жители оплачивали квитанции с минимальным процентом комиссии.

По факту неправомерного начисления платы за горячее водоснабжение и теплоснабжение Алексинская межрайонная прокуратура проводит проверку.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:04 0
Другие статьи по темам
Люди
Алексей ДюминЛеонид Ивченко
Место
Тульская областьАлексин
Прочее
оплата ЖКХперерасчетзавышенная плата

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Щёкино «Хендэ» протаранил жилой дом
В Щёкино «Хендэ» протаранил жилой дом
Сними наушники: В Туле рядом со школами наносят информационные надписи
Сними наушники: В Туле рядом со школами наносят информационные надписи
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.