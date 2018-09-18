Жителям Алексина оплату за отопление завысили в два раза

На «телефон доверия» губернатора поступили многочисленные жалобы от жителей Алексина. Они возмутились размером платы за отопление и горячее водоснабжение.

По словам алексинцев, в квитанциях, полученных ими от «Алексинской тепло-энерго компании», не учтены показания счетчиков — начисления произведены по нормативу.

В результате суммы в квитанциях выросли в два раза. Также люди жалуются, что нет возможности оплатить жилищно-коммунальные услуги без комиссии.

При оплате по безналу взимается 1% от суммы, при наличном расчете — 3%.

Начальник государственной жилищной инспекции Тульской области Леонид Ивченко пояснил, что технический сбой произошел из-за перехода ресурсоснабжающей организации на прямые расчеты с жителями за оказанную услугу по горячему водоснабжению, в дальнейшем будет произведен перерасчет.

Алексей Дюмин поручил Леониду Ивченко проконтролировать, чтобы «Алексинская тепло-энерго компания» произвела перерасчет, а также провести разъяснительную работу с гражданами.

По словам Леонида Ивченко, также сейчас рассматриваются варианты, чтобы жители оплачивали квитанции с минимальным процентом комиссии.

По факту неправомерного начисления платы за горячее водоснабжение и теплоснабжение Алексинская межрайонная прокуратура проводит проверку.