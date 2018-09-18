В Щёкино «Хендэ» протаранил жилой дом

Фото УГИБДД по Тульской области.

17 сентября в 17.40 в Щекино на улице Л. Толстого 48-летний водитель автомобиля «Киа Рио», по предварительным данным, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, следуя с второстепенного направления, не уступил дорогу «Хендэ Элантра» и столкнулся с ним. От удара «Хендэ» вылетел на тротуар и врезался в дом. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

В аварии пострадали 24-летняя девушка — водитель «Хендэ», а также 47-летняя пассажирка «Киа». Медицинскую помощь пострадавшим оказали на месте происшествия.