Фото пресс-службы администрации Тулы.
Сними наушники: В Туле рядом со школами наносят информационные надписи
Администрация города и отдел ГИБДД УМВД России по Туле реализует дополнительные мероприятия по безопасности дорожного движения.
Так, предупреждающие информационные надписи наносятся на тротуарах при подходе к местам, выделенным для перехода пешеходов через проезжую часть, вблизи и на подходах к детским учреждениям.
Перечень объектов, где планируется нанести информационные надписи:
- ул. Оружейная/ул. Тульского рабочего полка — 2 пешеходных перехода;
- ул. Ф. Энгельса, д. 145−147 — 2 пешеходных перехода;
- ул. Ф. Энгельса/ул. Жаворонкова — 3 пешеходных перехода;
- ул. Первомайская/ул. Бундурина — 3 пешеходных перехода;
- ул. Первомайская/ул. Фрунзе — 2 пешеходных перехода;
- ул. Первомайская, д. 40 — 1 пешеходный переход;
- ул. Первомайская/ул. Вересаева — 1 пешеходный переход;
- ул. Тульского рабочего полка/ул. Белкина — 1 пешеходный переход;
- Тульского рабочего полка (в районе д. 11-а по ул. Мира) — 1 пешеходный переход).
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