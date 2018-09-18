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Сними наушники: В Туле рядом со школами наносят информационные надписи
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Сними наушники: В Туле рядом со школами наносят информационные надписи

Администрация города и отдел ГИБДД УМВД России по Туле реализует дополнительные мероприятия по безопасности дорожного движения.

Так, предупреждающие информационные надписи наносятся на тротуарах при подходе к местам, выделенным для перехода пешеходов через проезжую часть, вблизи и на подходах к детским учреждениям.

Перечень объектов, где планируется нанести информационные надписи:

  • ул. Оружейная/ул. Тульского рабочего полка — 2 пешеходных перехода;
  • ул. Ф. Энгельса, д. 145−147 — 2 пешеходных перехода;
  • ул. Ф. Энгельса/ул. Жаворонкова — 3 пешеходных перехода;
  • ул. Первомайская/ул. Бундурина — 3 пешеходных перехода;
  • ул. Первомайская/ул. Фрунзе — 2 пешеходных перехода;
  • ул. Первомайская, д. 40 — 1 пешеходный переход;
  • ул. Первомайская/ул. Вересаева — 1 пешеходный переход;
  • ул. Тульского рабочего полка/ул. Белкина — 1 пешеходный переход;
  • Тульского рабочего полка (в районе д. 11-а по ул. Мира) — 1 пешеходный переход).
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:52 −1
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