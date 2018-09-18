Сними наушники: В Туле рядом со школами наносят информационные надписи

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Администрация города и отдел ГИБДД УМВД России по Туле реализует дополнительные мероприятия по безопасности дорожного движения.

Так, предупреждающие информационные надписи наносятся на тротуарах при подходе к местам, выделенным для перехода пешеходов через проезжую часть, вблизи и на подходах к детским учреждениям.

Перечень объектов, где планируется нанести информационные надписи: