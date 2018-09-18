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В Кондуках пройдет субботник

В Кондуках пройдет субботник

Точная дата пока не называется.

Жительница Москвы, которая недавно посетила Романцевские горы в деревне Кондуки Узловского района, пожаловалась губернатору Тульской области на количество накопившегося там мусора.

Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов сообщил, что Романцевские озера — это место отдыха не только жителей нашей области, но и страны в целом. 5 июня в Кондуках совместно с администрацией района министерство провело экологическую акцию по раздельному сбору отходов «Чистые игры». 17 августа здесь убирали мусор в рамках всероссийской акции «Вода России».

Общими усилиями было собрано более 900 мешков мусора.

В настоящее время ведется подготовка присвоения Романцевским горам/озерам статуса особо охраняемой природной территории местного значения. Планируется, что этот статус будет присвоен в декабре.

Алексей Дюмин поручил Юрий Панфилову помочь с организацией субботника, а заместителю председателя правительства — министру сельского хозяйства Тульской области Дмитрию Миляеву — привлечь к участию в нем тульские сельхозпредприятия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:46 +1
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