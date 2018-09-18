В Тульской области пропала 88-летняя женщина
Поиском пропавшей занимаются волонтеры отряда «Лиза Алерт».
11 сентября в Плавске пропала 88-летняя Мария Сергеевна Огрызкова. Она ушла из дома и до сих пор не вернулась.
Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы седые до плеч, собирает в пучок.
Была одета: зеленый байковый халат с рисунком, темные высокие сапоги, на голове черная вязаная шапка.
Нуждается в медицинской помощи. Возможна потеря памяти.
Если вам что-либо известно о местонахождении Марии Сергеевны, звоните по телефонам
8 (800) 700-54-54или 02; 102.
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