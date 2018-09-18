В Тульской области пропала 88-летняя женщина

11 сентября в Плавске пропала 88-летняя Мария Сергеевна Огрызкова. Она ушла из дома и до сих пор не вернулась.



Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы седые до плеч, собирает в пучок.

Была одета: зеленый байковый халат с рисунком, темные высокие сапоги, на голове черная вязаная шапка.

Нуждается в медицинской помощи. Возможна потеря памяти.