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В Тульской области пропала 88-летняя женщина

В Тульской области пропала 88-летняя женщина

Поиском пропавшей занимаются волонтеры отряда «Лиза Алерт».

11 сентября в Плавске пропала 88-летняя Мария Сергеевна Огрызкова. Она ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы седые до плеч, собирает в пучок.

Была одета: зеленый байковый халат с рисунком, темные высокие сапоги, на голове черная вязаная шапка.

Нуждается в медицинской помощи. Возможна потеря памяти.

Если вам что-либо известно о местонахождении Марии Сергеевны, звоните по телефонам
8 (800) 700-54-54 или 02; 102.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:00 +3
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