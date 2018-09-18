В Тулу приедут волонтеры-медики

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С сентября по ноябрь пройдет Всероссийская акция, в рамках которой волонтеры-медики помогут улучшить состояние ФАПов в отдаленных населенных пунктах по всей стране.

В перечень, составленный Минздравом, включены 10 фельдшерско-акушерских пунктов Тульской области.

Министр здравоохранения региона Андрей Третьяков рассказал, что волонтеры-медики будут участвовать в информировании граждан о вакцинации и диспансеризации, помогут в патронаже маломобильных пациентов на дому, выполнят забор крови на сахар и холестерин, а также помогут в проведении уборки в зданиях ФАПов и на прилегающих территориях.

Работать в Тульской области волонтеры начнут с 19 сентября.