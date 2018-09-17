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За неделю в Туле провели ямочный ремонт на 650 кв. м дорог
Фото пресс-службы администрации Тулы.

За неделю в Туле провели ямочный ремонт на 650 кв. м дорог

О дефектах дорожного покрытия туляки могут сообщить в управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города по тел. 30-47-81.

В Туле продолжается аварийно-восстановительный ремонт дорожного покрытия. За неделю, с 7 по 14 сентября, специалисты организации МКУ «Сервисный центр города Тулы» выполнили работы на площади 653 кв. м.

Дефекты дорожного покрытия выявляются в результате объезда улично-дорожной сети сотрудниками администрации города Тулы, по предписаниям ГИБДД, а также по заявкам, поступившим на портал «Открытый регион 71». Заявки от граждан принимаются управлением по транспорту и дорожному хозяйству администрации города по телефону 30-47-81.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:02 −1
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