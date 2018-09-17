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22 сентября тульские стоматологи проверят жителей области на рак
Фото из архива Myslo.

22 сентября тульские стоматологи проверят жителей области на рак

Все желающие смогут получить консультацию специалиста и пройти обследование на специальном оборудовании.

22 сентября с 9.00 до 15.00 в филиалах Тульской областной стоматологической поликлиники пройдут Дни открытых дверей.

В этот день желающие без предварительной записи смогут пройти профилактический осмотр для выявления стоматологических заболеваний, в том числе обследование на аппарате флуоресцентной диагностики для ранней диагностики онкологических заболеваний тканей и органов полости рта, а также получить консультацию врача-стоматолога.

Акции состоятся по адресам:

  • Тула, ул. Токарева, 70-а;
  • Донской, мкр. Центральный, ул. Новая, 70.

При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:20 +1
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