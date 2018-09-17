За избиение пенсионера щёкинец получил 300 часов обязательных работ

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Щекинский суд признал виновным 24-летнего местного жителя в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Суд установил, что 18 ноября 2017 года около полудня молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения возле магазина на ул. Школьной в Щекино. В тот момент мимо магазина проходил 60-летний мужчина. Подсудимый подошел к пенсионеру и ударил его три раза кулаком по голове. Мужчина упал и повредил себе кисть правой руки.

Согласно заключению эксперта, полученные повреждения расцениваются как причинившие легкий вред здоровью. Суд приговорил злоумышленника к обязательным работам на срок 300 часов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, приговор суда в законную силу не вступил.