В Тульской области девятилетний мальчик попал под колеса Nissan Qashqai

Фото УГИБДД по Тульской области.

На 32-м километре автодороги «Богородицк-Епифань» в Узловском районе 60-летний водитель, управляя автомобилем Nissan Qashqai, сбил несовершеннолетнего пешехода.

По предварительной информации, девятилетний мальчик перебегал дорогу в неположенном месте. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу.