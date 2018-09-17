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В Тульской области девятилетний мальчик попал под колеса Nissan Qashqai
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области девятилетний мальчик попал под колеса Nissan Qashqai

Ребенка доставили в больницу.

На 32-м километре автодороги «Богородицк-Епифань» в Узловском районе 60-летний водитель, управляя автомобилем Nissan Qashqai, сбил несовершеннолетнего пешехода.

По предварительной информации, девятилетний мальчик перебегал дорогу в неположенном месте. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:46 +1
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