Фото УГИБДД по Тульской области.
В Тульской области девятилетний мальчик попал под колеса Nissan Qashqai
Ребенка доставили в больницу.
На 32-м километре автодороги «Богородицк-Епифань» в Узловском районе 60-летний водитель, управляя автомобилем Nissan Qashqai, сбил несовершеннолетнего пешехода.
По предварительной информации, девятилетний мальчик перебегал дорогу в неположенном месте. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.
Пострадавшего ребенка доставили в больницу.
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