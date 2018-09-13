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В Веневе демонтированные бетонные столбы сбросили в реку
Фото Дениса Ворсобина.

В Веневе демонтированные бетонные столбы сбросили в реку

Столбы выполняли роль дорожного ограждения.

В Веневе демонтированные бетонные столбы сбросили в реку. О благоустройстве по-веневски в своем твиттере написал местный житель. По его словам, столбы выполняли роль дорожного ограждения.

Веневцы отмечают, что кроме всего прочего, этот участок дороги без ограждения будет опасным.

В администрации МО Веневский район ответили на обращение жителя:

- Работы по уборке бетонных столбов будут выполнены. Планируется установка барьерного ограждения. Спасибо за обращение!

Кто сбросил столбы в реку, власти не сообщили.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:02 +1
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