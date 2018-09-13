Фото Дениса Ворсобина.

В Веневе демонтированные бетонные столбы сбросили в реку. О благоустройстве по-веневски в своем твиттере написал местный житель. По его словам, столбы выполняли роль дорожного ограждения.

Спасибо за благоустройство. Уважаемая @Isachenkova86 а вы знаете что все столбы бетонные (которые выполняли роль ограждения) были трактором сдвинуты в реку. @amo_venev_rayon pic.twitter.com/SuAQpQGjOQ — Денис Ворсобин (@denis_vorsobin) 12 сентября 2018 г.

Веневцы отмечают, что кроме всего прочего, этот участок дороги без ограждения будет опасным.

В администрации МО Веневский район ответили на обращение жителя:

- Работы по уборке бетонных столбов будут выполнены. Планируется установка барьерного ограждения. Спасибо за обращение!

Кто сбросил столбы в реку, власти не сообщили.