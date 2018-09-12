Что приготовили звёзды тульским водителям: новый прогноз от ГИБДД

Это, пожалуй, один из немногих гороскопов, к которым стоит отнестись серьёзно.

Сотрудники регионального Управления Госавтоинспекции подготовили астрологический прогноз для участников дорожного движения.

Для Овнов неделя будет напряженной. Плотный поток транспорта, на отнюдь не пустынных дорогах, не даст расслабиться. Во избежание неприятностей, Овнам настоятельно рекомендуется уделить внимание соблюдению интервала и дистанции. В потоке машин это может оказаться совсем не лишним.

А вот Тельцам наоборот, будет сопутствовать удача. Но это не точно. Дабы не столкнуться с чем-то неожиданным в пути, стоит освежить в памяти основные Правила дорожного движения. Вы могли забыть что-то очень важное.

Если на этой неделе Близнецам придет в голову мысль о том, что пора заглянуть в автомастерскую, то не стоит с этим затягивать – интуиция не подведёт. Хорошее техническое состояние автомобиля – важный фактор безопасности на дороге.

Ракам звезды рекомендуют остерегаться «кирпичей» на пути и уделять больше внимания дорожным знакам.

Ни минуты отдыха и покоя – именно такой неделя будет у Львов. Работа, суета и вечно звонящий мобильный телефон. Но стоит уделить больше внимания ситуации на дороге. Помните, что разговоры по мобильнику за рулем могут привести к довольно серьезным последствиям.

Звезды шепчут Девам что-то о внезапных остановках в пути и непредвиденных тратах… Что бы это могло значить? Возможно, стоить вспомнить про ремень безопасности. Это не только сохранит кошелек, но и сбережет вашу жизнь.

В целом для Весов эта неделя пройдет успешно и спокойно. Хотя все же лучше соблюдать повышенную осторожность, особенно вблизи школы и пешеходных переходов. Дети за лето отвыкли от загруженных городских дорог.

Оказавшись за рулем, Скорпионы могут расслабиться, но не слишком. Любая поездка на этой неделе пройдет легко и приятно. Если, конечно, вы будете строго соблюдать Правила дорожного движения.

Все звезды, отвечающие за удачу на дорогах, выстроятся наилучшим для Стрельцов образом. Звезды благоволят тем, кто соблюдает правила и не носится с предельной скоростью. Не стоит торопиться, вы и так все успеете. Никаких длинных пробок на пути не возникнет.

Для Козерогов неделя пройдёт вполне нейтрально. Чтобы избежать неприятных происшествий, Козерогам достаточно соблюдать скоростной режим и не метаться из ряда в ряд. Банально, но помогает отлично.

Водолеям звезды рекомендуют повысить свою внимательность на дороге. Темнеет все раньше, дождь идет все чаще. Кстати, стекла тоже стоит протирать немного лучше и зеркалами не забывать пользоваться. Чем больше вы будете в состоянии увидеть, тем лучше.

Астрологи советуют Рыбам избегать улиц с односторонним движением. Устав от однообразия и серости осенних дней, можно перепутать направление и плыть против течения. Будьте предельно внимательны! Подобная ошибка может стать роковой.

Уважаемые водители! Помните, что вне зависимости от вашего астрологического прогноза, соблюдение ПДД одинаково важно для всех. Удачи вам на дорогах!