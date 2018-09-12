Опасный диагноз у детей из санатория «Иншинка» не подтвердился
Новых случаев заболевания не зарегистрировано.
Ранее мы сообщали, что в Роспотребнадзор по Тульской области поступили сведения о шести случаях заболевания кишечной инфекцией у детей, отдыхавших в ГУЗ «Тульский областной детский многопрофильный санаторий «Иншинка».
Как рассказала Myslo директор департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области Елена Дурнова, после проведенных анализов диагноз не подтвержден, дети находятся в удовлетворительном состоянии:
– Жизни и здоровью детей ничто не угрожает. Новых случаев заболевания у других детей не зарегистрировано. Все отдыхающие в ГУЗ «Тульский областной детский многопрофильный санаторий «Иншинка» находятся под патронажем врачей.
Все меры по дезинфекции в медучреждении проведены.
Окончательное заключение мы получим по результатам всех проведенных анализов, – сказала Елена Дурнова.