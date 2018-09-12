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Опасный диагноз у детей из санатория «Иншинка» не подтвердился
Фото incamp.ru.

Опасный диагноз у детей из санатория «Иншинка» не подтвердился

Новых случаев заболевания не зарегистрировано.

Ранее мы сообщали, что в Роспотребнадзор по Тульской области поступили сведения о шести случаях заболевания кишечной инфекцией у детей, отдыхавших в ГУЗ «Тульский областной детский многопрофильный санаторий «Иншинка».

Как рассказала Myslo директор департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области Елена Дурнова, после проведенных анализов диагноз не подтвержден, дети находятся в удовлетворительном состоянии:

– Жизни и здоровью детей ничто не угрожает. Новых случаев заболевания у других детей не зарегистрировано. Все отдыхающие в ГУЗ «Тульский областной детский многопрофильный санаторий «Иншинка» находятся под патронажем врачей.

Все меры по дезинфекции в медучреждении проведены.

Окончательное заключение мы получим по результатам всех проведенных анализов, – сказала Елена Дурнова.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:51 +1
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Место
Санаторий ИншинкаТульская область

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