Фото incamp.ru.
В санатории «Иншинка» шестеро детей подхватили кишечную инфекцию
Санитарно-эпидемиологическое состояние учреждения проверит Роспотребнадзор.
11 сентября в 11.30 в Роспотребнадзор по Тульской области поступили сведения о шести случаях заболеваний кишечной инфекцией у детей, отдыхавших в ГУЗ «Тульский областной детский многопрофильный санаторий «Иншинка».
Пятеро из заболевших госпитализированы в инфекционный стационар.
Сотрудники Роспотребнадзора проводят полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, лабораторное исследование проб пищевых продуктов, обследование персонала учреждения.
Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.
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