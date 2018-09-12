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В санатории «Иншинка» шестеро детей подхватили кишечную инфекцию
Фото incamp.ru.

В санатории «Иншинка» шестеро детей подхватили кишечную инфекцию

Санитарно-эпидемиологическое состояние учреждения проверит Роспотребнадзор.

11 сентября в 11.30 в Роспотребнадзор по Тульской области поступили сведения о шести случаях заболеваний кишечной инфекцией у детей, отдыхавших в ГУЗ «Тульский областной детский многопрофильный санаторий «Иншинка».

Пятеро из заболевших госпитализированы в инфекционный стационар.

Сотрудники Роспотребнадзора проводят полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, лабораторное исследование проб пищевых продуктов, обследование персонала учреждения.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:25 +2
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Место
Санаторий ИншинкаТульская область

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