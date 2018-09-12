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Туляков приглашают на фестиваль «Тула оружейная: от мастера — до защитника»

Туляков приглашают на фестиваль «Тула оружейная: от мастера — до защитника»

Он состоится на Казанской набережной.

Традиционный фестиваль Музея оружия «Тула оружейная: от мастера — до защитника» в этом году впервые шагнет за пределы музейной территории и широко развернется на новой Казанской набережной.

16 сентября с 11.00 до 15.00 будут работать интерактивные площадки «Кузнецкая слобода», «Форпост», «Несокрушимые», «Музейные баталии». Туляков и гостей города ждут творческие мастер-классы, интерактивные костюмированные фотоплощадки с макетами исторического и современного оружия, театрализованные выступления, викторины, игры.

Программа рассчитана на взрослых и детей.

Место встречи: новая Казанская набережная около стендов, посвященных истории оружейного производства.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:46 +1
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