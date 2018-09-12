Туляков приглашают на фестиваль «Тула оружейная: от мастера — до защитника»
Он состоится на Казанской набережной.
Традиционный фестиваль Музея оружия «Тула оружейная: от мастера — до защитника» в этом году впервые шагнет за пределы музейной территории и широко развернется на новой Казанской набережной.
16 сентября с 11.00 до 15.00 будут работать интерактивные площадки «Кузнецкая слобода», «Форпост», «Несокрушимые», «Музейные баталии». Туляков и гостей города ждут творческие мастер-классы, интерактивные костюмированные фотоплощадки с макетами исторического и современного оружия, театрализованные выступления, викторины, игры.
Программа рассчитана на взрослых и детей.
Место встречи: новая Казанская набережная около стендов, посвященных истории оружейного производства.
Другие статьи по темам
Место
Прочее