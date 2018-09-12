Фото очевидца.
В Туле напротив «Глобуса» на проезжей части опрокинулся «Ниссан»
По предварительным данным, никто не пострадал.
В Туле на улице Рязанской (напротив «Глобуса») автомобиль «Ниссан Альмера» опрокинулся прямо на проезжей части. Об этом в редакцию Myslo сообщили очевидцы. По предварительной информации, транспортное средство столкнулось с «Шевроле Авео».
В УГИБДД по Тульской области уточнили, что пострадавших нет. Обстоятельства ДТП сейчас выясняются.
На указанном участке собралась серьезная пробка.
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