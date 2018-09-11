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В Туле скончался заслуженный врач РСФСР Игорь Зайцев

В Туле скончался заслуженный врач РСФСР Игорь Зайцев

Гражданская панихида состоится 12 сентября.

10 сентября на 82-м году жизни скончался заслуженный врач РСФСР, кандидат медицинских наук Игорь Германович Зайцев. Об этом сообщает ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница».

Гражданская панихида пройдет 12 сентября с 11.00 до 12.30 по адресу: Тула, ул. Яблочкова, 1-а, Тульская областная клиническая больница, траурный зал патологоанатомического отделения.

сегодня, в 16:19 0
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