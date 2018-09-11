В Туле скончался заслуженный врач РСФСР Игорь Зайцев

10 сентября на 82-м году жизни скончался заслуженный врач РСФСР, кандидат медицинских наук Игорь Германович Зайцев. Об этом сообщает ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница».

Гражданская панихида пройдет 12 сентября с 11.00 до 12.30 по адресу: Тула, ул. Яблочкова, 1-а, Тульская областная клиническая больница, траурный зал патологоанатомического отделения.