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Сотрудник колонии в Донском Тульской области попался на наркотиках

Сотрудник колонии в Донском Тульской области попался на наркотиках

Его задержали на территории магазина, расположенного на КПП исправительного учреждения.

В Донском следователи СУ СК РФ по Тульской области возбуждили уголовное дело в отношении сотрудника исправительной колонии №5 УФСИН России по Тульской области. Мужчина подозревается по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ  – покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств или психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества лицом с использованием своего служебного положения).
 
По предварительным данным, утром 29 августа 2018 года на территории магазина, расположенного на КПП исправительного учреждения, в ходе личного досмотра у находящегося на службе сотрудника колонии в форменной одежде был обнаружен и изъят полимерный сверток с капсулами с наркотическим веществом.
 
Указанные наркотические вещества подозреваемый намеревался сбыть на территории исправительного учреждения. Наркотические вещества были изъяты оперативными сотрудниками, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
 
Совместные оперативно-разыскные мероприятия проведены сотрудниками ГКОН ОМВД России по г. Донскому, сотрудниками ОСБ УФСИН России по Тульской области и сотрудником оперативного отдела ФКУ ИК-5 УФСИН России по Тульской области.
 
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
 
Расследование уголовного дела продолжается.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:49 +2
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