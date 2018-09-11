В Туле из-за ночного забега ограничат движение транспорта

Фото: kudamoscow.ru.

15 сентября в Туле в связи с проведением забега «Ночная Тула» для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения мероприятия будут введены следующие ограничения:

С 00.00 до 23.00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств по ул. Никитской на участке от набережной реки Упы до ул. Дзержинского, по ул. Дзержинского на участке от ул. Никитской до Садового переулка, в Садовом переулке.

С 21.00 до 23.00 на указанных участках ограничат движение всех видов транспортных средств.

Подробная информация о забеге — в группе ВКонтакте. Зарегистрироваться для участия можно здесь.