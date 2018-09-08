Алексей Дюмин посетил «Тульское торжище»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

8 сентября, в День Тульской области и города-героя Тулы, Губернатор Алексей Дюмин посетил праздничную площадку «Тульское торжище».

С самого утра в Тульском кремле разместились ярмарочные ряды сельхозпроизводителей из разных уголков региона, концертные и интерактивные площадки.

Алексей Дюмин пообщался с местными производителями.

Пчеловод Алексей Сапов рассказал главе региона, что в своем хозяйстве производит мед разных сортов, в том числе и крем-мед, цветочную пыльцу, прополис, косметические средства на основе меда.

Алексей Дюмин посетил площадку фермерских продуктов «Честная еда». Здесь представлена продукция более чем 20 фермерских хозяйств региона.

Представители Тульского мясокомбината рассказали, что предприятие выпускает более 50 видов колбасной и мясной продукции. Комбинат только выходит на плановые мощности после возрождения.

Глава региона также посетил также площадку Черепетского рыбхоза. Хозяйство функционирует 50 лет. Среди выращиваемых рыб — карп, толстолобик, белый и черный амуры, канальный сомик, речной сом, форель, стерлядь, осетр.

Затем губернатор пообщался со студентами первого курса Тульского сельскохозяйственного колледжа. Ребята рассказали, почему решили связать свою будущую профессию с сельским хозяйством.

«Агропромышленный комплекс у нас стабильно развивается. Надеюсь, что все вы будете хорошо учиться, а потом придете работать на предприятия региона. Создадите свои фермерские хозяйства, продолжите развивать наше село. Желаю вам успехов!», — сказал студентам Алексей Дюмин.

«Тульское торжище» проходит во второй раз. Это новый формат знакомства туляков, жителей области и гостей нашего региона с продукцией местных производителей.

Всего на «Тульском торжище» представлены производители из 15 муниципальных образований региона. Здесь можно попробовать и приобрести овощи, фрукты, молочную, рыбную продукцию, хлеб и хлебобулочные изделия, напитки.

В течение всего дня в Тульском кремле будут работать выставки-презентации тульских производителей, фотозоны, зоопарк экзотических птиц и животных. Туляков и гостей города ждут мастер-классы, конкурсы, дегустация продукции.