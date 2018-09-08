На площади Ленина в Туле запустили новогодние часы

В День города на площади Ленина в Туле дали обратный отсчёт до самого волшебного праздника — Нового года. В этом году Тула стала новогодней столицей страны. Напомним, 7 января делегация Тульской области приняла эстафету Новогодней столицы России у Ханты-Мансийска.

Новогоднюю резиденцию установили на главной площади города. Там гостей праздника встретили любимые новогодние герои — Дед Мороз и Снегурочка. Резиденцию посетили делегации из Тамбова, Липецка, Могилёва, Керчи, Мурманска, Новороссийска, Калуги и Орла.

Вместе с туляками и гостями областной столицы первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин, заместитель главы администрации Тулы по финансово-экономической политике Илья Беспалов, заместитель председателя Тулгордумы Алексей Ионов распахнули двери резиденции ключом, специально выкованном на глазах гостей праздника тульским кузнецом.

Огромные часы, установленные перед зданием регионального правительства, дали обратный отсчёт до самого любимого праздника.

До Нового года осталось 114 дней.