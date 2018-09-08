Туляки выстроились в огромную очередь за жареной картошкой

На Пролетарской набережной тоже празднуют День города. По традиции, туляков здесь «балуют» жареной картошкой с огромной сковороды.

Празднование Дня города в самом разгаре на Пролетарской набережной. Для всех желающих здесь работает множество интересных площадок, выступают тульские исполнители.

Самая большая очередь выстроилась за жареной картошкой. Несколько десятков человек хотят попробовать блюдо. Горожан также угощают солёными огурцами и помидорами, мясными блюдами и пирогами.

Всего же на огромной сковороде планируют нажарить 400 кг картошки.