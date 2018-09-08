новости
новости
Регистрация
Туляки выстроились в огромную очередь за жареной картошкой

Туляки выстроились в огромную очередь за жареной картошкой

На Пролетарской набережной тоже празднуют День города. По традиции, туляков здесь «балуют» жареной картошкой с огромной сковороды.

Празднование Дня города в самом разгаре на Пролетарской набережной. Для всех желающих здесь работает множество интересных площадок, выступают тульские исполнители.

Самая большая очередь выстроилась за жареной картошкой. Несколько десятков человек хотят попробовать блюдо. Горожан также угощают солёными огурцами и помидорами, мясными блюдами и пирогами.

Всего же на огромной сковороде планируют нажарить 400 кг картошки.

Галерея
Жареная картошка на набережной Упы, Фото: 1
Жареная картошка на набережной Упы, Фото: 2
Жареная картошка на набережной Упы, Фото: 3
Жареная картошка на набережной Упы, Фото: 4
Жареная картошка на набережной Упы, Фото: 5
Жареная картошка на набережной Упы, Фото: 6
Жареная картошка на набережной Упы, Фото: 7
Жареная картошка на набережной Упы, Фото: 8
Жареная картошка на набережной Упы, Фото: 9
Жареная картошка на набережной Упы, Фото: 10
Жареная картошка на набережной Упы, Фото: 11
Жареная картошка на набережной Упы, Фото: 12
Жареная картошка на набережной Упы, Фото: 13
Жареная картошка на набережной Упы, Фото: 14
Жареная картошка на набережной Упы, Фото: 15
Жареная картошка на набережной Упы, Фото: 16
Жареная картошка на набережной Упы, Фото: 17
Жареная картошка на набережной Упы, Фото: 18
Жареная картошка на набережной Упы, Фото: 19
Жареная картошка на набережной Упы, Фото: 20
Жареная картошка на набережной Упы, Фото: 21
Жареная картошка на набережной Упы, Фото: 22
Жареная картошка на набережной Упы, Фото: 23
Жареная картошка на набережной Упы, Фото: 24
Жареная картошка на набережной Упы, Фото: 25
Жареная картошка на набережной Упы, Фото: 26
Жареная картошка на набережной Упы, Фото: 27
Жареная картошка на набережной Упы, Фото: 28
Жареная картошка на набережной Упы, Фото: 29
Жареная картошка на набережной Упы, Фото: 30
Жареная картошка на набережной Упы, Фото: 31
Жареная картошка на набережной Упы, Фото: 32
Жареная картошка на набережной Упы, Фото: 33
Жареная картошка на набережной Упы, Фото: 34
Жареная картошка на набережной Упы, Фото: 35
Жареная картошка на набережной Упы, Фото: 36
Жареная картошка на набережной Упы, Фото: 37
Жареная картошка на набережной Упы, Фото: 38
показать все фотографии
Сюжет: День города-2018
Выставка, театральный марафон, парад духовых оркестров: Культурные события в День города в Туле
Культура
Выставка, театральный марафон, парад духовых оркестров: Культурные события в День города в Туле
сегодня, в 14:10, 1 234 0
На площади Ленина в Туле запустили новогодние часы
Жизнь Тулы и области
На площади Ленина в Туле запустили новогодние часы
сегодня, в 13:38, 34 503 1
Алексей Дюмин посетил «Тульское торжище»
Жизнь Тулы и области
Алексей Дюмин посетил «Тульское торжище»
сегодня, в 13:15, 14 747 0
Силовой экстрим: В Туле выбирают самых мощных спортсменов
Жизнь Тулы и области
Силовой экстрим: В Туле выбирают самых мощных спортсменов
сегодня, в 12:39, 14 654 1
Все новости сюжета
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:29 0
Другие статьи по темам
Событие
огромная сковородажареная картошкакартошка по-тульски
Место
ТулаПролетарская набережная

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Футболисты «Арсенала» поздравили любимую Тулу с днем рождения
Футболисты «Арсенала» поздравили любимую Тулу с днем рождения
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.