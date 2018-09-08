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Футболисты «Арсенала» поздравили любимую Тулу с днем рождения
Фото пресс-службы "Арсенала".

Футболисты «Арсенала» поздравили любимую Тулу с днем рождения

Оружейники встретились с болельщиками на Казанской набережной.

8 сентября руководство, футболисты и тренерский штаб «Арсенала» встретились с болельщиками на новой набережной. Команду Олега Кононова встретили аплодисментами.

Как сообщает клубная пресс-служба, оружейники приняли участие в мастер-классе для воспитанников ДЮСШ «Арсенал» 2009 года рождения. «Пряники», «Львы», «Оружейники» — это названия импровизированных команд в эстафетах. Их усилили игроки «Арсенала», в том числе и сербский новичок канониров Огнен Ожегович. Проигравших здесь, конечно, не было. Зато все получили положительные эмоции.

Спустя некоторое время на поле вышли 15-летние ребята из академии «Арсенала». Двусторонние матчи с участием профессионалов никого не оставили равнодушным.

С командой пообщался губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

- Мы за вас болеем, переживаем, не совсем вы нас радуете на данный период, но мы верим в команду, в тренера, в ваш настрой и желание. Уверены, что вы еще докажете, потому что тульский болельщик, наверное, самый преданный болельщик в России. Будем болеть за вас, желаем новых побед и обойтись без травм. Ребята, побеждайте, для нас это очень важно. Ваш двенадцатый игрок всегда с вами!

Гурам Аджоев, президент ПФК «Арсенал»

- Пользуясь случаем, поздравляю наш любимый город с днем рождения, сегодня состоялось открытие набережной Упы. Были приятно удивлены, когда прошлись по ней и увидели всю ее красоту. Уверен, Казанская набережная станет центром притяжения не только туляков, но жителей всей области и гостей города. Хотелось бы поблагодарить губернатора Тульской области Алексея Дюмина за этот сказочный подарок.

Олег Кононов, главный тренер «Арсенала».

- Хочу поздравить всех туляков с Днем города и открытием потрясающей набережной. Здесь очень красиво, можно гулять, полезно проводить время, играть в футбол, а зимой — в хоккей. С удовольствием будем приходить сюда снова, когда позволит график игр и тренировок.

Кирилл Комбаров, капитан команды:

- Я знаю, что Тула на год старше Москвы. Вижу, как хорошеет город оружейников. Хочу пожелать тулякам отличного настроения и благополучия и пригласить на домашние матчи чемпионата России 15 и 22 сентября соответственно с «Крыльями Советов» и «Рубином». Ваша поддержка нам очень нужна!

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"Арсенал" на Казанской набережной, Фото: 1
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