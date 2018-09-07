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Тульские рукопашники готовятся к первенству мира

Тульские рукопашники готовятся к первенству мира

Ребята сейчас на сборах в Алуште.

11 тульских спортсменов готовятся к первенству мира по рукопашному бою, которое пройдет с 20 по 23 сентября в Туле. Наши ребята сейчас тренируются в Алуште — на базе тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд России «Крымский».

По результатам сборов будет сформирована молодежная сборная России для выступления на первенстве мира.

Центр спортивной подготовки с рабочем визитом посещал министр спорта России Павел Колобков. Он ознакомился с подготовкой сборной по рукопашному бою к данному старту и пожелал удачного выступления и победы на предстоящем первенстве.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:08 0
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