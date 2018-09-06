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Туляки взяли кредитов в банках почти на 10 млрд рублей

Туляки взяли кредитов в банках почти на 10 млрд рублей

Эта сумма более чем на 40% превышает прошлогодний показатель.

За июль 2018 года жители Тульской области получили в банках кредитов на сумму 9,9 млрд рублей. Это на 40,2% больше, чем годом ранее – такие данные приводит тульское отделение Банка России.

Жители региона, как и раньше, предпочитают брать кредиты в российских рублях. Кредиты в иностранной валюте составляют всего 0,4% от общего объема кредитных средств.

Всего жители Тульской области должны банкам порядка 128 млрд рублей. Просроченная задолженность составляет меньше 6% от этой суммы – 7,6 млрд рублей.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 −1
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