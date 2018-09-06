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В Тульской области ищут очевидцев смертельного ДТП
Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

В Тульской области ищут очевидцев смертельного ДТП

В страшном столкновении с грузовиком погиб водитель Toyota Camry.

Напомним, в понедельник, 3 сентября, в 19.40, на 295-м трассы «Крым» в Чернском районе 33-летний водитель Toyota Camry врезался во встречный грузовик DAF, а затем опрокинулся в кювет. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

Родственники погибшего разыскивают очевидцев аварии. Они сообщают, что виновником столкновения мог стать третий водитель – он совершил опасный маневр, а водитель Toyota Camry, уходя от столкновения, вылетел на встречную полосу.

Если вам что-либо известно об этом происшествии, звоните по телефонам: 8(915)012-66-72 и 8(915)005-50-86.

 

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:00 +1
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Тульская областьЧернский район

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