В Тульской области ищут очевидцев смертельного ДТП

Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Напомним, в понедельник, 3 сентября, в 19.40, на 295-м трассы «Крым» в Чернском районе 33-летний водитель Toyota Camry врезался во встречный грузовик DAF, а затем опрокинулся в кювет. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

Родственники погибшего разыскивают очевидцев аварии. Они сообщают, что виновником столкновения мог стать третий водитель – он совершил опасный маневр, а водитель Toyota Camry, уходя от столкновения, вылетел на встречную полосу.