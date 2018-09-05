День города в «Октаве»: Новая тульская мифология, необычные экскурсии и Татьяна Толстая

Код нашего города прочно завязан на исторических символах. «Октава» найдет новые символы Тулы, города промышленного, развивающегося, смелого, и покажет их через актуальные тренды.

В День города кластер «Октава» предлагает программу-открытие, которая работает с формированием новой мифологии города, предлагая горожанам и гостям города актуальные и дополнительные символы идентичности.

Одно из главных событий — встреча с писателем и телеведущей Татьяной Толстой. Чтения состоятся в Большом зале кластера «Октава». Татьяна Никитична познакомит гостей кластера со своими рассказами и ответит на вопросы читателей.

Начало чтений в 16.00.

Под руководством иллюстратора Кати Гущиной горожане и гости Тулы смогут собрать уникальный путеводитель, наполненный историями о городе, с особыми местами для прогулок и свиданий, мини-экскурсий и досуга.

Участникам проекта предложат вспомнить словарь характерного тульского языка, незнакомого жителям других городов. В результате работы лаборатории появится совершенно новый путеводитель по Туле, собранный жителями.

Открытая лаборатория будет работать с 12.00 до 18.00.

Туляки смогут принять участие в необычных экскурсиях от проекта «Тула глазами инженера». Участники проекта расскажут, что общего между Тулой и Барселоной, какие шедевры городской архитектуры пока остаются малозаметными и не входят в путеводители, почему советская архитектура 1920-ых годов была самой передовой в мире.

Старт первого маршрута «Тула в другом ракурсе» в 12.00 . Необходима предварительная регистрация (здесь).

. Необходима предварительная регистрация (здесь). Старт второго маршрута «Тула промышленная» в 15.30. Необходима предварительная регистрация (здесь).

В детском зале библиотеки актеры независимой театральной студии «БАРАБАН» устроят чтения сказки о Станочке и Шпинделе. Герои Музея станка отправятся изучать станки и механизмы, промышленные открытия и ученых. Сказку написала детская писательница Дарья Варденбург, автор книг «Правило 69 для толстой чайки», «Никита ищет море», «Приключения Ульяны Караваевой» и др. Также в этот день состоится премьера комикса, созданного на основе сказки Дарьи Варденбург. Комикс нарисовала иллюстратор из Петербурга Олеся Гонсеровская, его можно будет купить в сувенирном магазине кластере.

Чтения пройдут в 14.30 и в 16.00.

В Большом зале пройдет презентация второго номера собственной газеты кластера «Волна», нового городского СМИ для молодой аудитории. В этом номере речь пойдет о старом и новом в Туле — проверенные места и яркие явления, которые мы любим в городе, жизнь магазина с почти столетней историей и экспериментальная музыка, тульский некрополь и велокультура. Презентовать номер будет главный редактор и команда иллюстраторов и авторов выпуска.

Начало в 14.00.

Лаборатория-мастерская Фаблаб MAKER будет работать в формате мастерской: тулякам предложат сделать экоподарок городу и собрать несколько скворечников, выполненных в фирменных цветах «Октавы» и стильном, минималистичном образе.

Воркшопы пройдут в 13.00, 15.00, 17.00. На каждом из занятий может быть не более 12 человек. Необходима предварительная регистрация по телефону мастерской Фаблаб: 77-00-74 и 8 (902) 846-44-22.

Также весь день в конференц-зале библиотеки участники мастер-класса Ольги Алексеенко, архитектурного фотографа, снимавшего для таких изданий, как «Мезонин», «Афиша», Dazed Digital, SCROOPE (UK) и других, покажут результаты воркшопа по фотографии, проходившего в «Октаве» ранее.

Ольга вместе с горожанами постаралась найти в тульской архитектуре необычные и притягательные детали, которые и получили отражение в снимках.

В 19.00 в Большом зале выступят саунд- и видеохудожники. Это масштабный импровизированный звуковой перформанс, смесь экспериментальной музыки и видеоарта. В перформансе будут задействованы четыре человека, каждое выступление длится 30 минут. Все выступления проходят в live-режиме.