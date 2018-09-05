Опубликован летний рейтинг управляющих компаний Тульской области

В летний рейтинг управляющих компаний вошли 168 организаций из 285-ти, зарегистрированных в регионе. Все компании-участники рейтинга фактически управляют домами и работают более трёх месяцев, остальные в нем не учитываются.

По словам Леонида Иванко, глобально критерии, предъявляемые к УК, не изменились. Их оценивали по следующим параметрам:

долги перед ресурсоснабжающими организациями;

количество обращений граждан;

количество выданных предписаний об устранении нарушений лицензионных требований;

количество вступивших в силу постановлений о привлечении к административной ответственности;

количество не выполненных предписаний;

общая площадь жилья, находящегося в управлении;

раскрытие информации;

наличие фактов выпуска двойных квитанций;

стабильность работы, изменение количества домов в управлении;

случаи дисквалификации руководителя.

Все эти факты учитывались за период с 1 августа 2017 года по 1 августа 2018 года.

- Рейтинг регулярно составляется уже на протяжении двух лет. За это время он стал действенным рычагом, стимулирующим УК повышать качество управления домами. За период существования рейтинга сократилось количество внеплановых проверок деятельности УК в части нарушения лицензионных требований. Это говорит о том, что рейтинг стал одним из механизмов реформирования контрольной проверочной деятельности, — сказал руководитель ГЖИ Тульской области.

Что касается расстановки участников рейтинга, то лидирующие позиции в нем удерживают стабильно работающие УК, «зеленый сектор» расширился, но незначительно. В аутсайдерах тоже кардинальных изменений не произошло.

- Важный момент: в «красной зоне» нет крупных управляющих компаний. Из этого можно сделать вывод, что они работают стабильнее небольших организаций. У них больше сил и средств, которых хватает на исполнение взятых на себя обязательств, — отметил руководитель региональной ГЖИ.

Вне рейтинга было представлено шесть УК.

Четыре находятся в состоянии банкротства (ООО «УК Товарковское» Богородицкого района, МУП «Хороший дом» Дубенского района, ООО «Суворовские коммунальные сети плюс», ООО УК «Партнер» Щекинского района). В отношении руководителей еще двух УК возбуждены уголовные дела (ООО «ЖКХ-Гарант» и ООО УК «Наш дом» из Тулы). Начальник ведомства добавил, что несмотря на это средний балл этих компаний достаточно высок — несмотря на имеющиеся трудности они исполняют обязательства перед жителями.

Леонид Ивченко отметил, что работа по контролю за УК из «красной зоны» ведется, некоторые из них уже имеют зафиксированный факт нарушения лицензионных требований. Если в течение года будет допущено еще одно нарушение, то компания лишится лицензии.

- При составлении рейтинга мы учитываем в том числе и информацию, которую публикуют жители об управляющих компаниях в СМИ и соцсетях. Такие сообщения отслеживаются практически в режиме реального времени и принимаются меры реагирования в случае необходимости, — добавил Леонид Ивченко.

Он также отметил, что при составлении следующего рейтинга будет учитываться не просто долги УК перед ресурсоснабжающими организациями, но и сохранение этих долгов после перехода жителей на прямые договоры с ресурсоснабжающими компаниями.

рейтинг ук

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