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В Туле на Демидовской плотине в ДТП с большегрузом пострадал мужчина
Фото из группы "Подслушано в Туле".

В Туле на Демидовской плотине в ДТП с большегрузом пострадал мужчина

Подробности выясняют сотрудники ГИБДД.

Сегодня, 5 сентября, в 12.25 в Туле на Демидовской плотине произошло ДТП. По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» выехал на встречу и врезался в большегруз МАН. После этого легковушка задела припаркованный «Мицубиси Лансер».

В УГИБДД по Тульской области рассказали, что в аварии пострадал водитель «Камри». Мужчину госпитализировали.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:49 +1
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