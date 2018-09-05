В Туле на Демидовской плотине в ДТП с большегрузом пострадал мужчина

Фото из группы "Подслушано в Туле".

Сегодня, 5 сентября, в 12.25 в Туле на Демидовской плотине произошло ДТП. По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» выехал на встречу и врезался в большегруз МАН. После этого легковушка задела припаркованный «Мицубиси Лансер».

В УГИБДД по Тульской области рассказали, что в аварии пострадал водитель «Камри». Мужчину госпитализировали.