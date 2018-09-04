В Туле из-за ремонта трамвайных путей на ул. Агеева ограничат движение транспорта
Публикуем схему движения.
С 4 по 9 сентября для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения с ремонтно-восстановительных работ трамвайных путей в Туле по ул. Агеева будут введены следующие ограничения.
Запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств в указанный период с 22.00 до 05.00 по ул. Агеева на участке от ул. Н. Руднева до ул. Тимирязева.
Движение транспорта будет осуществляться по измененной схеме.
Трамвайный транспорт
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12
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пос. Менделеевский – ул. Штыковая
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Красный Перекоп – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. М. Горького – ул. Штыковая
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пр-т Ленина – ул. Болдина – ул. Ф. Энгельса – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. М. Горького
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13
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ст. Металлург – Красный Перекоп - пос. Менделеевский
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Ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Кауля – Красный Перекоп