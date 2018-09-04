новости
новости
Регистрация
В Туле из-за ремонта трамвайных путей на ул. Агеева ограничат движение транспорта

В Туле из-за ремонта трамвайных путей на ул. Агеева ограничат движение транспорта

Публикуем схему движения.

С 4 по 9 сентября для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения с ремонтно-восстановительных работ трамвайных путей в Туле по ул. Агеева будут введены следующие ограничения.

Запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств в указанный период с 22.00 до 05.00 по ул. Агеева на участке от ул. Н. Руднева до ул. Тимирязева.

Движение транспорта будет осуществляться по измененной схеме.

Трамвайный транспорт 

12

пос. Менделеевский – ул. Штыковая

Красный Перекоп – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. М. Горького – ул. Штыковая

пр-т Ленина – ул. Болдина – ул. Ф. Энгельса – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. М. Горького

 

13

ст. Металлург – Красный Перекоп - пос. Менделеевский

 

Ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Кауля – Красный Перекоп
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:29 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ремонт трамвайных путейограничение движения

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Причиной пожара на пр. Ленина в Туле могла стать детская шалость
Причиной пожара на пр. Ленина в Туле могла стать детская шалость
Пожар на проспекте Ленина: огонь перекинулся еще на три балкона
Пожар на проспекте Ленина: огонь перекинулся еще на три балкона
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.