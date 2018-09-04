В Туле из-за ремонта трамвайных путей на ул. Агеева ограничат движение транспорта

С 4 по 9 сентября для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения с ремонтно-восстановительных работ трамвайных путей в Туле по ул. Агеева будут введены следующие ограничения.

Запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств в указанный период с 22.00 до 05.00 по ул. Агеева на участке от ул. Н. Руднева до ул. Тимирязева.

Движение транспорта будет осуществляться по измененной схеме.

Трамвайный транспорт