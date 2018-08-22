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Над Тульской областью прошел грозовой фронт: итоги от МЧС
Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Тульской области.

Над Тульской областью прошел грозовой фронт: итоги от МЧС

21 августа в Тульской области прошли сильнейшие дожди с порывами ветра до 18 м/с.

На территории Тульской области произошел ряд отключений электроснабжения, зафиксированы падения деревьев и повреждение кровли.

По сообщениям МЧС, никто не пострадал.

По всем обращениям граждан силами пожарно-спасательных гарнизонов были осуществлены выезды для оценки обстановки и проведения неотложных работ.

В Туле для ликвидации последствий происшествий была задействована городская служба спасения.

Работы по восстановлению электроснабжения на территории области проводились силами аварийных бригад районных электросетей.

 

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает обо всех происшествиях, связанных с нарушением жизнеобеспечения населения сообщайте по телефонам экстренных служб «112» и «01».

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:45 +1
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