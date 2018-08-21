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Последствия стихии в Туле: фото и видео
Фото Дмитрия Дзюбина и из соцсетей. Видео Дмитрия Полякова.

Последствия стихии в Туле: фото и видео

После сильного дождя и шквалистого ветра часть тульских улиц оказалась затоплена, деревья повалены.

21 августа на Тулу обрушилась стихия — сильный ливень с грозами. Во время ливня поднялся ветер, порывы достигали 18 м/с.

Большинство улиц города оказались затоплены, на части из них сильный ветер повалил деревья, а в деловом центре на Новомосковском шоссе даже сорвал крышу. Пешеходам приходится буквально вплавь преодолевать проезжую часть.

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Последствия стихии в Туле: фото и видео, Фото: 1
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Последствия стихии в Туле: фото и видео, Фото: 3
Последствия стихии в Туле: фото и видео, Фото: 4
Последствия стихии в Туле: фото и видео, Фото: 5
Последствия стихии в Туле: фото и видео, Фото: 6
Последствия стихии в Туле: фото и видео, Фото: 7
Последствия стихии в Туле: фото и видео, Фото: 8
Последствия стихии в Туле: фото и видео, Фото: 9
Последствия стихии в Туле: фото и видео, Фото: 10
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Сейчас городские власти устраняют последствия стихии.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:55 +9
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