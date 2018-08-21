Последствия стихии в Туле: фото и видео

Фото Дмитрия Дзюбина и из соцсетей. Видео Дмитрия Полякова.

После сильного дождя и шквалистого ветра часть тульских улиц оказалась затоплена, деревья повалены.

21 августа на Тулу обрушилась стихия — сильный ливень с грозами. Во время ливня поднялся ветер, порывы достигали 18 м/с.

Большинство улиц города оказались затоплены, на части из них сильный ветер повалил деревья, а в деловом центре на Новомосковском шоссе даже сорвал крышу. Пешеходам приходится буквально вплавь преодолевать проезжую часть.

Сейчас городские власти устраняют последствия стихии.