Фото Дмитрия Дзюбина и из соцсетей. Видео Дмитрия Полякова.
Последствия стихии в Туле: фото и видео
После сильного дождя и шквалистого ветра часть тульских улиц оказалась затоплена, деревья повалены.
21 августа на Тулу обрушилась стихия — сильный ливень с грозами. Во время ливня поднялся ветер, порывы достигали 18 м/с.
Большинство улиц города оказались затоплены, на части из них сильный ветер повалил деревья, а в деловом центре на Новомосковском шоссе даже сорвал крышу. Пешеходам приходится буквально вплавь преодолевать проезжую часть.
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Сейчас городские власти устраняют последствия стихии.
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