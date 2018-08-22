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Участники «Битвы экстрасенсов» нашли под Тулой «дорогу смерти»
Фото Александра Девякина специально для Myslo.

Участники «Битвы экстрасенсов» нашли под Тулой «дорогу смерти»

Съемки нового эпизода прошли недалеко от Болохово.

21 августа под Тулой прошли съемки нового эпизода «Битвы экстрасенсов». Участники исследовали автодорогу «Болохово-Шварц».

За последнее время на небольшом участке дороги участились ДТП с летальным исходом.

Так, 1 мая здесь лоб в лоб столкнулись «Ниссан Жук» и ВАЗ-2110. Водитель «десятки» погиб. А спустя чуть больше недели, 9 мая, на этой же дороге вылетел в кювет «Опель». 22-летний водитель погиб на месте. В середине июня недалеко от Болохово, в поселке Стахановский, вновь произошло ДТП. Тогда пострадали трое.

Галерея
Участники "Битвы экстрасенсов" нашли под Тулой дорогу смерти, Фото: 1
Участники "Битвы экстрасенсов" нашли под Тулой дорогу смерти, Фото: 2
Участники "Битвы экстрасенсов" нашли под Тулой дорогу смерти, Фото: 3
Участники "Битвы экстрасенсов" нашли под Тулой дорогу смерти, Фото: 4
Участники "Битвы экстрасенсов" нашли под Тулой дорогу смерти, Фото: 5
Участники "Битвы экстрасенсов" нашли под Тулой дорогу смерти, Фото: 6
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Как рассказали Myslo участники съемок, экстрасенс Александр Шепс, победитель 14-го сезона «Битвы экстрасенсов», оказавшись на злополучной дороге, «увидел» повсюду трупы и назвал автодорогу «Болохово-Шварц» «дорогой смерти».

Что кроется за чередой страшных событий, пока не разглашается. Программа выйдет в эфир уже осенью.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:12 0
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