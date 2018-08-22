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Центральный парк vs набережная: выбрана лучшая локация в Туле

Центральный парк vs набережная: выбрана лучшая локация в Туле

В официальной группе Myslo в соцсети ВКонтакте мы провели голосование.

Myslo предложил тулякам выбрать самую лучшую, на их взгляд, локацию в нашем любимом городе – место, в котором туляки чаще всего бывают, которое им нравится больше всего и которое, по их мнению, заслуживает звание лучшего в Туле.

В опросе-голосовании приняли участие почти 800 человек. Вот как распределились голоса:

 

 

 

1 место

В опросе лидирует давно любимый туляками Центральный парк имени Белоусова.

2 место

На втором месте — тульская набережная (она же Казанская).

3 место

Почетное третье место занял Тульский кремль.

А где любите отдыхать вы? Пишите в комментариях!

сегодня, в 17:41 +1
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