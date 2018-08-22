Центральный парк vs набережная: выбрана лучшая локация в Туле
В официальной группе Myslo в соцсети ВКонтакте мы провели голосование.
Myslo предложил тулякам выбрать самую лучшую, на их взгляд, локацию в нашем любимом городе – место, в котором туляки чаще всего бывают, которое им нравится больше всего и которое, по их мнению, заслуживает звание лучшего в Туле.
В опросе-голосовании приняли участие почти 800 человек. Вот как распределились голоса:
1 место
В опросе лидирует давно любимый туляками Центральный парк имени Белоусова.
2 место
На втором месте — тульская набережная (она же Казанская).
3 место
Почетное третье место занял Тульский кремль.
А где любите отдыхать вы? Пишите в комментариях!
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