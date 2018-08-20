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Тест: Что мы знаем о здоровье сосудов, сердца и давлении?
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Тест: Что мы знаем о здоровье сосудов, сердца и давлении?

Новый тест от Myslo и клиники Л-МЕД.

Сейчас каждый сам себе врач, и, если что-то пошло не так, многие предпочитают «погуглить» и самостоятельно назначить себе какие-либо препараты. А между тем в кардиологии есть масса распространенных мифов, вера в которые может стать фатальной. Спонсор нашего теста — тульская клиника Л-МЕД.

 

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