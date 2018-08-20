Тест: Что мы знаем о здоровье сосудов, сердца и давлении?
Новый тест от Myslo и клиники Л-МЕД.
Сейчас каждый сам себе врач, и, если что-то пошло не так, многие предпочитают «погуглить» и самостоятельно назначить себе какие-либо препараты. А между тем в кардиологии есть масса распространенных мифов, вера в которые может стать фатальной. Спонсор нашего теста — тульская клиника Л-МЕД.
о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
31 июля, в 09:41, 26 8617 8
12 июня, в 15:07, 67 8870 14
29 мая, в 13:47, 38 8606 13
14 мая 2018, в 17:09, 177 10368 10
Другие статьи по темам
Событие
Место