Тест: Что мы знаем о здоровье сосудов, сердца и давлении?

Сейчас каждый сам себе врач, и, если что-то пошло не так, многие предпочитают «погуглить» и самостоятельно назначить себе какие-либо препараты. А между тем в кардиологии есть масса распространенных мифов, вера в которые может стать фатальной. Спонсор нашего теста — тульская клиника Л-МЕД.

Пройти тест

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом