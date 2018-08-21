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Тульские власти обследовали все подтопленные улицы
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Тульские власти обследовали все подтопленные улицы

Как сообщили в городской администрации, сейчас все они находятся в нормативном состоянии.

После прошедшего во вторник днем ливня со шквалистым ветром большинство тульских улиц оказались подтоплены. Эти объекты проинспектировали все руководители территориальных округов и специалисты управления по транспорту и дорожному хозяйству.

Заместитель главы администрации города — начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин пояснил, что существующая система ливневой канализации функционирует исправно.

– Проблемы возникают в тех местах, где необходимо реконструировать ливневую канализацию — например, на пересечении улиц Ленина и Коминтерна. В следующем году работы по перекладке канализации на этом участке запланированы, — отметил Крыгин.

Для того чтобы устранить подтопления на пересечении ул. Новомосковской и Кауля, необходимо обустроить новый колодец и проложить трубу. Эти работы также планируется выполнить в 2019 году.

Алексей Крыгин уточнил, что техника по откачке воды работает в основном по тем адресам, где нет канализации. Специалисты систематически проводят мониторинг территорий и при необходимости задействуют каналопромывочную машину.

При возникновении проблемных ситуаций туляки могут обращаться в управление по транспорту и дорожному хозяйству и в ЕДДС по телефонам: (4872)47-20-34; (4872)47-20-37, 1391.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:00 0
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