В Тульской области украли раритетный мотоцикл

Сотрудники полиции в Каменском районе задержали подозреваемых в кражах мотоциклов. Как предполагают сотрудники полиции, сначала один из похитителей проник в чужой гараж, проломив стену из соседнего помещения, и украл мотоцикл, который впоследствии продал.

Об этом мужчина рассказал знакомым, добавив, что в гараже есть еще два мотоцикла. Позднее они вместе через тот же пролом в стене проникли внутрь и забрали оставшийся транспорт.

В том числе они завладели мотоциклом венгерского производства, выпущенным в 60-х годах прошлого века.

После того как законный владелец имущества обнаружил пропажу, он обратился в полицию. Стражи порядка вышли на подозреваемых через сайт бесплатных объявлений, на которых те пытались реализовать украденное. Подозреваемыми оказались 20-летний житель села Архангельское и двое его подельников-односельчан. Молодые люди признались в содеянном.

В пункте полиции «Каменский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».