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Прокуратура Центрального района Тулы нашла нарушения в работе шести управляющих компаний

Прокуратура Центрального района Тулы нашла нарушения в работе шести управляющих компаний

Выявлены нарушения исполнения жилищного законодательства.

Прокуратурой Центрального района Тулы совместно с государственной жилищной инспекцией Тульской области проведена проверка исполнения жилищного законодательства при подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства района к эксплуатации в холодное время года.

При проведении проверки 16 августа с выходом на места выявлены нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170 в действиях следующих УК:

ООО «УК «Уют Дом», ООО «Апрель-Менеджмент», ООО УК «Зеленоград», ООО ЖЭК «Тульский Дом», ООО «СтройМакс», ООО УК «Ваш Дом».

По результатам проверки в адрес руководителей управляющих компаний 20 августа внесены представления об устранении нарушений законодательства о защите прав потребителей в сфере жилищных отношений.

сегодня, в 15:00 +1
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