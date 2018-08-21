Прокуратура Центрального района Тулы нашла нарушения в работе шести управляющих компаний

Прокуратурой Центрального района Тулы совместно с государственной жилищной инспекцией Тульской области проведена проверка исполнения жилищного законодательства при подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства района к эксплуатации в холодное время года.

При проведении проверки 16 августа с выходом на места выявлены нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170 в действиях следующих УК:

ООО «УК «Уют Дом», ООО «Апрель-Менеджмент», ООО УК «Зеленоград», ООО ЖЭК «Тульский Дом», ООО «СтройМакс», ООО УК «Ваш Дом».