Прокуратура Центрального района Тулы нашла нарушения в работе шести управляющих компаний
Выявлены нарушения исполнения жилищного законодательства.
Прокуратурой Центрального района Тулы совместно с государственной жилищной инспекцией Тульской области проведена проверка исполнения жилищного законодательства при подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства района к эксплуатации в холодное время года.
При проведении проверки
ООО «УК «Уют Дом», ООО «Апрель-Менеджмент», ООО УК «Зеленоград», ООО ЖЭК «Тульский Дом», ООО «СтройМакс», ООО УК «Ваш Дом».
По результатам проверки в адрес руководителей управляющих компаний