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На Зеленстрое в Туле сильный ветер повалил дерево на машину
Фото Юлии Гришиной.

На Зеленстрое в Туле сильный ветер повалил дерево на машину

В Туле бушевала стихия: публикуем первые сообщения о последствиях бури.

На Зеленстрое в районе улицы Г. Маргелова упавшее дерево «накрыло» припаркованный автомобиль.

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Дерево упало на авто, Фото: 1
Дерево упало на авто, Фото: 2
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Дерево упало на авто, Фото: 4
Дерево упало на авто, Фото: 5
Дерево упало на авто, Фото: 6
Дерево упало на авто, Фото: 7
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Также читатели сообщают в редакцию, что старое дерево рухнуло на автомобиль в районе пересечения улицы Рязанской с «пьяной дорогой».

Как уже сообщал Myslo, на Новомосковском шоссе у здания делового центра улетела кровля.
Присылайте фото последствий непогоды в нашу группу в ВК. А пока смотрите, какой ветер и ливень бушевали в Туле:

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 15:01 +6
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