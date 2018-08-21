Фото Юлии Гришиной.
На Зеленстрое в Туле сильный ветер повалил дерево на машину
В Туле бушевала стихия: публикуем первые сообщения о последствиях бури.
На Зеленстрое в районе улицы Г. Маргелова упавшее дерево «накрыло» припаркованный автомобиль.
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Также читатели сообщают в редакцию, что старое дерево рухнуло на автомобиль в районе пересечения улицы Рязанской с «пьяной дорогой».
Как уже сообщал Myslo, на Новомосковском шоссе у здания делового центра улетела кровля.
Присылайте фото последствий непогоды в нашу группу в ВК. А пока смотрите, какой ветер и ливень бушевали в Туле:
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