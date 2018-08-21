На Зеленстрое в Туле сильный ветер повалил дерево на машину

Фото Юлии Гришиной.

В Туле бушевала стихия: публикуем первые сообщения о последствиях бури.

На Зеленстрое в районе улицы Г. Маргелова упавшее дерево «накрыло» припаркованный автомобиль.

Также читатели сообщают в редакцию, что старое дерево рухнуло на автомобиль в районе пересечения улицы Рязанской с «пьяной дорогой».

Как уже сообщал Myslo, на Новомосковском шоссе у здания делового центра улетела кровля