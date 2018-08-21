В Новомосковске пройдет фестиваль красок и водных фонариков

26 августа в Детском парке на ул. Куйбышева для всех жителей и гостей города состоятся два красивых события.

Всероссийский фестиваль красок едет в Новомосковск! 26 августа в 14.00 он начнется в Детском парке. Гостей ждут несколько часов беззаботного веселья, сотни объятий и тысячи улыбок.

Каждый час по команде ведущего будут организованы массовые залпы красок, чтобы каждый ушел домой не только с массой положительных эмоций, но и раскрашенный в разные цвета.

На сцене главного красочного события года выступят популярные диджеи, которые подготовят музыкальные сеты из главных хитов последних лет.

На территории праздника будут созданы отдельные зоны развлечений на любой вкус: можно будет не только потанцевать под любимые песни, но и поучаствовать в розыгрыше призов или вкусно поесть.

Вход на фестиваль свободный и без возрастных ограничений!

А в 21.00 в Детском парке горожане загадают свои самые заветные желания на романтическом фестивале водных фонариков. Его еще называют праздником для тех, кто в любом возрасте сохраняет веру в чудеса.

Главным событием фестиваля станет одновременный спуск на водную гладь сотен фонариков, внутри которых будет гореть свеча. Благодаря завораживающему флешмобу, Новомосковск на день превратится в настоящий сад рукотворных светящихся лотосов, кувшинок и лилий, которые отправятся в путешествие под чарующие музыкальные композиции.

Помимо запуска водных фонариков, на фестивале планируется и насыщенная шоу-программа, включающая в себя световое представление и выступление живых музыкантов – известных скрипачей и саксофонистов города.

Организатор фестиваля – арт-проект «Вместе зажигаем» из Санкт-Петербурга. После завершения мероприятия команда организаторов и волонтеров сделает тщательную уборку водоема, исключив возможность каких-либо негативных последствий праздника для экологии города.