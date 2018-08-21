В Туле устраняют последствия ливня

Фото пресс-службы администрации Тулы.

После сильного ливня часть улиц в Туле оказалась затопленной, в городе частично повалены деревья. Для принятия оперативных мер по ликвидации подтоплений все руководители территориальных округов и специалисты управления по транспорту и дорожному хозяйству инспектируют тульские улицы.

Работы по ликвидации подтоплений осуществляются специалистами с применением каналопромывочной машины.

Такая спецтехника сейчас работает на пересечении ул. Ленина и Коминтерна.