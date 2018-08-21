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В Туле устраняют последствия ливня
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле устраняют последствия ливня

Улицы инспектируют руководители территориальных округов и сотрудники городской администрации.

После сильного ливня часть улиц в Туле оказалась затопленной, в городе частично повалены деревья. Для принятия оперативных мер по ликвидации подтоплений все руководители территориальных округов и специалисты управления по транспорту и дорожному хозяйству инспектируют тульские улицы.

Работы по ликвидации подтоплений осуществляются специалистами с применением каналопромывочной машины.

Такая спецтехника сейчас работает на пересечении ул. Ленина и Коминтерна.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:36 +2
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