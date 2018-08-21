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22 августа тулякам будут раздавать ленточки-триколоры
Фото areasam.ru.

22 августа тулякам будут раздавать ленточки-триколоры

Акция пройдет по пяти адресам.

22 августа, в День Государственного флага РФ, тулякам будут раздавать ленточки-триколоры. Акция пройдет по адресам:

  • с 15.00 до 16.00 — в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова (возле центральной эстрады);
  • с 16.00 до 17.00 — возле ТРЦ «РИО» (ул. Пролетарская, 22 А) и на пересечении Красноармейского проспекта и ул. Фрунзе;
  • с 17.00 до 18.00 — возле ТРЦ «Гостиный двор» (ул. Советская, 47) и ТРЦ «Макси» (ул. Пролетарская, 2).

Несмотря на то, что День флага в России отмечается с 1994 года, сам триколор в качестве государственного символа известен еще с конца XVII века. Впервые он был поднят на первом русском судне «Орел» в царствование Алексея Михайловича Романова в 1668 году.

Цветам российского флага приписывается множество разных символических значений, однако официального толкования на данный момент не существует. Самое популярное значение цветов таково: белый цвет является символом благородства и откровенности; синий — символизирует честность, верность, безупречность и целомудрие; красный — означает смелость, мужество, великодушие и любовь к Родине.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:24 0
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