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В Туле упавшая кровля повредила 21 автомобиль: «Автокласс» будет требовать возмещения ущерба
Фото Дмитрия Дзюбина и Сергея М.

В Туле упавшая кровля повредила 21 автомобиль: «Автокласс» будет требовать возмещения ущерба

Генеральный директор Группы компаний «Автокласс» прокомментировал ЧП в автосалоне на Новомосковском шоссе.

Как сообщил генеральный директор ГК «Автокласс» Илья Терехов, 21 августа 2018 года примерно в 14.00 со здания на Новомосковском шоссе, 58 сильными порывами ветра была сорвана кровельная конструкция.

Ее элементы оказались на земельном участке автосалона, принадлежащем ООО «Автокласс-Трофи». В результате происшествия поврежден 21 автомобиль, находящийся в собственности компании.

Стоимость ущерба на данный момент уточняется, по предварительным данным, она составляет несколько миллионов рублей.

Компания «Автокласс» будет требовать возмещения ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации у виновных лиц, не обеспечивших надлежащее содержание здания. По счастливой случайности, в результате происшествия никто не пострадал.

 

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В Туле сорвало крышу делового центра, Фото: 1
В Туле сорвало крышу делового центра, Фото: 2
В Туле сорвало крышу делового центра, Фото: 3
В Туле сорвало крышу делового центра, Фото: 4
В Туле сорвало крышу делового центра, Фото: 5
В Туле сорвало крышу делового центра, Фото: 6
В Туле сорвало крышу делового центра, Фото: 7
В Туле сорвало крышу делового центра, Фото: 8
В Туле сорвало крышу делового центра, Фото: 9
В Туле сорвало крышу делового центра, Фото: 10
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