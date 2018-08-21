В Туле упавшая кровля повредила 21 автомобиль: «Автокласс» будет требовать возмещения ущерба

Фото Дмитрия Дзюбина и Сергея М.

Генеральный директор Группы компаний «Автокласс» прокомментировал ЧП в автосалоне на Новомосковском шоссе.

Как сообщил генеральный директор ГК «Автокласс» Илья Терехов, 21 августа 2018 года примерно в 14.00 со здания на Новомосковском шоссе, 58 сильными порывами ветра была сорвана кровельная конструкция.

Ее элементы оказались на земельном участке автосалона, принадлежащем ООО «Автокласс-Трофи». В результате происшествия поврежден 21 автомобиль, находящийся в собственности компании.

Стоимость ущерба на данный момент уточняется, по предварительным данным, она составляет несколько миллионов рублей.

Компания «Автокласс» будет требовать возмещения ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации у виновных лиц, не обеспечивших надлежащее содержание здания. По счастливой случайности, в результате происшествия никто не пострадал.